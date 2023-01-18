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Компания Microsoft намерена уволить 11 тыс. сотрудников
Microsoft планирует уволить около 11 тыс. сотрудников из-за замедления мировой экономики, сообщает телеканал Sky News.
По информации Sky News, в Microsoft работает более 220 тыс. человек, в том числе 6 тыс. в Великобритании, компания рассматривает возможность сокращения примерно на 5% от числа своей рабочей силы, что составит около 11 тыс. мест. В то же время телеканал отмечает, что софтверный гигант планирует в ближайшие дни объявить о планах по увольнению сотрудников, но какое именно количество, изданию не удалось узнать.
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