Компания Microsoft намерена уволить 11 тыс. сотрудников

По информации Sky News, в Microsoft работает более 220 тыс. человек, в том числе 6 тыс. в Великобритании, компания рассматривает возможность сокращения примерно на 5% от числа своей рабочей силы, что составит около 11 тыс. мест. В то же время телеканал отмечает, что софтверный гигант планирует в ближайшие дни объявить о планах по увольнению сотрудников, но какое именно количество, изданию не удалось узнать.