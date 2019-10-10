Компания Nike совместно с дизайнерским бюро выпустила "Обувь Иисуса"

Компания Nike совместно с дизайнерским бюро выпустила новую модель кроссовок, которая называется "Обувь Иисуса". Новинка уникальна: в подошву залита святая вода из реки Иордан. Для привлекательности жидкость окрасили в голубой цвет. "Святость" кроссовкам прибавляют цитаты из Евангелия от Матфея сбоку и распятия на шнурках. К тому же создатели утверждают, что обувь благословил священник. "Обувь Иисуса" вышла в ограниченной серии и разошлась за считанные минуты. Стоимость пары - почти 3 000 долларов.