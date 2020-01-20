Компания Space X провела испытания спасательной капсулы

Американская аэрокосмическая компания Space X успешно провела тест спасательной капсулы. Она разработана на случай внештатной ситуации. К примеру, если во время запуска ракеты-носителя произойдет какая-то авария. В процессе испытаний в Космическом центре Кеннеди полет "Фалькон-9" умышленно прервали через 80 секунд после старта. Капсула с манекенами астронавтов успела запустить собственные двигатели, удалиться на безопасное расстояние и приводниться в 30 километрах от побережья Флориды.