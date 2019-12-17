Компания SpaceX запустила ракету со спутником связи

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи. Старт был осуществлен с космодрома во Флориде. Сообщается, что телекоммуникационный аппарат соединит Японию, восточную часть России, Юго-Восточную Азию и острова Тихого океана с помощью широкополосной связи. Первая ступень Falcon 9 после запуска успешно села на плавучую платформу в Атлантическом океане.



