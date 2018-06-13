Компания Tesla готовит массовые увольнения

Более 4 тысяч сотрудников (а это 9 %) покинут свои рабочие места из-за изменений в структуре производства. В официальном письме глава компании Илон Маск пояснил, что Tesla стремительно развивалась, и это привело к дублированию ролей и некоторых рабочих функций. Также глава компании подчеркнул, что за 15 лет Tesla не приносила ежегодной прибыли. По его мнению, достижение компанией устойчивой прибыли поможет миру быстрее перейти к экологически чистой энергетике.