Компания Toyota виновна в самоубийстве сотрудника

Японская автомобильная компания Toyota признана виновной в самоубийстве 28-летнего дизайнера автомобилей в 2017 году. Причиной стали постоянные унижения со стороны одного из начальников.



"Руководитель называл его идиотом и говорил "тебе лучше умереть", - заявил адвокат семьи погибшего Йошида Точино. В 2016 году сотруднику компании поставили диагноз "расстройство адаптации", после чего тот взял отпуск. После возвращения давление начальства продолжалось. Фирме предстоит выплатить компенсацию родственникам погибшего.



"Мы ответственно относимся к решению комиссии и сделаем все необходимое, чтобы избежать повторения таких инцидентов", - заявил представитель Toyota.



