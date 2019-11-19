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Компания Toyota виновна в самоубийстве сотрудника
Японская автомобильная компания Toyota признана виновной в самоубийстве 28-летнего дизайнера автомобилей в 2017 году. Причиной стали постоянные унижения со стороны одного из начальников.
"Руководитель называл его идиотом и говорил "тебе лучше умереть", - заявил адвокат семьи погибшего Йошида Точино. В 2016 году сотруднику компании поставили диагноз "расстройство адаптации", после чего тот взял отпуск. После возвращения давление начальства продолжалось. Фирме предстоит выплатить компенсацию родственникам погибшего.
"Мы ответственно относимся к решению комиссии и сделаем все необходимое, чтобы избежать повторения таких инцидентов", - заявил представитель Toyota.
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