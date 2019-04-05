Компания Turkish Airlines ведет последние приготовления к запуску работы в новом аэропорту Стамбула

Переезд завершится завтра к полуночи. Новая воздушная гавань расположилась на черноморском побережье в 35 км от центра города. В планах - обслуживание до 200 миллионов пассажиров в год. Строительство закончится к 2023 году, площадь аэропорта займет почти 8 гектаров. Это будет крупнейший аэропорт в мире. Напомним, "Белавиа" с 7 апреля переносит все стамбульские рейсы в новый аэропорт в соответствии с решением турецкой стороны.



