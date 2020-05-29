Компания Twitter заблокировала пост Дональда Трампа

Сегодня компания Twitter заблокировала упомянутый пост президента США Дональда Трампа за нарушение правил пользования соцсетью. Поскольку он назвал "бандитами" и "отморозками" протестующих в Миннеаполисе и пригрозил применить огнестрельное оружие.



В руководстве Twitter посчитали, что последнее предложение твита, где Трамп цитирует фразу "когда начинается мародерство, начинается и стрельба", восхваляет насилие. Ранее лично Трамп и подписал указ, который дает властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей. Закон призван заставить крупнейшие компании, включая Twitter, Facebook и Google, более агрессивно модерировать публикации пользователей.



