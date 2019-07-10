Uber анонсировал запуск такси-вертолетов

Пока полеты будут осуществляться только по единственному маршруту - из Нижнего Манхэттена в международный аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке, куда пассажиры долетят за 8 минут. Стоимость полета будет меняться в зависимости от спроса, в среднем от 200 до 225 долларов на каждого пассажира. В планах - регулярные полеты в Далласе и Лос-Анжелесе к 2023 году.



