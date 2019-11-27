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Компанию Boeing отстранили от выдачи сертификатов на 737 MAX
Власти США лишили Boeing права выдавать сертификаты летной годности на лайнеры серии 737 МАХ. Федеральное агентство гражданской авиации решило, что останется единственной уполномоченной на это структурой. В письме в адрес компании говорится, что это продлится до тех пор, пока ведомство не будет уверено в способности производителя полностью контролировать проверку качества. Все авиакомпании мира перестали эксплуатировать самолеты семейства 737 МАХ после двух подряд катастроф с участием этой модели в Индонезии и Эфиопии.
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