Компенсации семьям жертв массовой стрельбы в Лас-Вегасе

Владелец отеля "Мандалай-бэй" в Лас-Вегасе выплатит компенсации семьям жертв массовой стрельбы, произошедшей на кантри-фестивале два года назад. В общей сложности на выплаты будет выделено 800 миллионов долларов. Истцы заявили, что владельцу отеля не удалось обеспечить безопасность десятков тысяч человек на концертной площадке, которой он владеет. В октябре 2017 года во время выступления началась стрельба. Погибли 58 человек, еще 850 пострадали. Стрелок несколько дней собирал арсенал оружия и боеприпасов в номере гостиницы.