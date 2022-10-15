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Компенсационный фонд ЕС не сможет возместить странам расходы на вооружение киевского режима
Проблемы внутри ЕС только нарастают и обостряются. Денежные запасы иссякают, а тут еще и Украина, которая просит все больше и больше оружия. Как утверждает издание "Политико", фонд ЕС для компенсаций не в состоянии возместить странам расходы на вооружение киевского режима. Не произведено еще ни одной выплаты. Для справки: одна только Польша затребовала компенсацию на 1 млрд 800 млн. Речь не только о вооружениях. Варшава предоставила калькуляцию на обучение украинских военнослужащих. Так вот обучение только одного вэсэушника обходится в 15 тысяч долларов. Но приказы Вашингтона и Брюсселя исполнять приходится.
Киевский режим использует стратегию нацистской Германии
Особые требования у Киева к Берлину. Германия передала режиму и 16 танковых мостоукладчиков, и 10 понтонно-мостовых машин, предоставила и 30 зенитно-самоходных установок Gepard. Но этого мало. Украинские террористы ждут танки. Растущие требования раздражают Берлин. Глава канцелярии Шольца провел параллель между киевским режимом и нацистами гитлеровской Германии.
Ожидания Украины от поставок "Леопардов" сравнили с ожиданиями Вермахта от поставок ракеты "Фау". Будто некое чудо-оружие магически растворит все проблемы и переломит конфликт.
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