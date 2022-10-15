Компенсационный фонд ЕС не сможет возместить странам расходы на вооружение киевского режима

Проблемы внутри ЕС только нарастают и обостряются. Денежные запасы иссякают, а тут еще и Украина, которая просит все больше и больше оружия. Как утверждает издание "Политико", фонд ЕС для компенсаций не в состоянии возместить странам расходы на вооружение киевского режима. Не произведено еще ни одной выплаты. Для справки: одна только Польша затребовала компенсацию на 1 млрд 800 млн. Речь не только о вооружениях. Варшава предоставила калькуляцию на обучение украинских военнослужащих. Так вот обучение только одного вэсэушника обходится в 15 тысяч долларов. Но приказы Вашингтона и Брюсселя исполнять приходится.