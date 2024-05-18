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Кому было выгодно покушение на премьер-министра Словакии

Расстрел в центре Евросоюза - кому было выгодно покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо? Эксперты и гости "Клуба редакторов" разобрали в деталях самый громкий инцидент недели. Что говорил Роберт Фицо накануне происшествия и как его слова оказались пророческими? Неудобная страна для ЕС - на какие риски идет Словакия, защищая правду?

Война за Словакию идет уже давно. И эти политические здравые силы отнюдь не пророссийские, а прословацкие. Они сегодня мешают выстраивать единую линию англосаксонского мира по отношению к украинскому конфликту.
Дмитрий Жук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

А также разговор о том, как польская диктатура преследует своего гражданина, который не боится выступать открыто и честно. Судья Томаш Шмидт и нюансы правосудия - в новом выпуске "Клуба редакторов". Смотрите полную версию программы на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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