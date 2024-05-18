Война за Словакию идет уже давно. И эти политические здравые силы отнюдь не пророссийские, а прословацкие. Они сегодня мешают выстраивать единую линию англосаксонского мира по отношению к украинскому конфликту.

Дмитрий Жук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси