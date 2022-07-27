Кому не хватило? Активное консервирование привело к дефициту сахара в Польше

В магазинах Польши внезапно исчез сахар. Власти не в силах восполнить повсеместный дефицит и обвиняют население в том, что оно поддалось панике. Летом у поляков всегда было популярным домашнее консервирование, однако рост цен на продовольствие заставил граждан делать запасы активнее, чем когда-либо.

Свою роль сыграли СМИ, которые каждый день сообщают о все более глубоком кризисе и об опасности скорого голода. В некоторых торговых сетях были введены нормы отпуска - сперва 10 кило на человека, а потом планку снизили до двух. Потребительскую панику это не сбило: дефицит остается повсеместным и справиться с ним власти бессильны.