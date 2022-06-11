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Кому необходимо украинское зерно?
Зерно из Запорожской области продается в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции, сообщают местные власти. Закупка осуществляется через посредников. Кроме того Пентагон считает возможным участие ВМС США в вывозе украинского зерна. Правда, глава военного ведомства Ллойд Остин считает, что еще есть возможность урегулировать вопрос с поставками по Черному морю, не прибегая к силовым методам.
Власти Украины в решении вопроса с зерном никак не заинтересованы: зерно им уже не принадлежит, оно стало средством расплаты за поставляемое вооружение.
Оружие перепродается в третьи страны террористическим группировкам, а зерном эту схему можно маскировать.
Между тем ООН требует разобраться как можно скорее. Основными получателями украинского урожая являлись бедные страны Африки и Ближнего Востока. Теперь голод грозит почти 300 миллионам человек, десятки миллионов могут погибнуть. Самая сложная ситуация в черной Африке южнее Сахары, проблемы грозят Ближнему Востоку, Центральной Азии.
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