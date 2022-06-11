Кому необходимо украинское зерно?

Зерно из Запорожской области продается в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции, сообщают местные власти. Закупка осуществляется через посредников. Кроме того Пентагон считает возможным участие ВМС США в вывозе украинского зерна. Правда, глава военного ведомства Ллойд Остин считает, что еще есть возможность урегулировать вопрос с поставками по Черному морю, не прибегая к силовым методам.

Власти Украины в решении вопроса с зерном никак не заинтересованы: зерно им уже не принадлежит, оно стало средством расплаты за поставляемое вооружение.

Оружие перепродается в третьи страны террористическим группировкам, а зерном эту схему можно маскировать.