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Кому украинских детей продают в Германии, и почему у европейской молодежи нет ничего святого

Кому украинских детей продают в Германии, и почему у европейской молодежи нет ничего святого

"Им прививали долгое время движение ЛГБТ, поэтому у них в принципе нет ничего святого", - заявил блогер из Латвии Роман Самуль в проекте "Актуальное интервью", говоря о европейской молодежи.

В Европе шло планомерное отупение молодежи, чтобы это поколение забывало и не понимало, что есть какие-то ценности, семейные традиции. Молодым людям прививали долгое время движение ЛГБТ, поэтому у них в принципе нет ничего святого.
Роман Самуль

"Они не понимают, что такое ребенок. Ведь само движение ЛГБТ подразумевает под собой, что мальчик должен быть с мальчиком, девочка - с девочкой. И какие там дети?" - задается вопросом блогер.

"Мы видим, как из Украины детей сейчас вывозят в Германию и просто продают таким однополым парам, - говорит Роман Самуль. - Это, опять же, бизнес".

Говоря о молодом поколении, гость интервью выразил такое мнение: "Наша самая большая ошибка в том, что мы упустили молодежь. Она действительно сейчас прозомбирована и имеет такое мнение, как и политические силы Латвии".

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