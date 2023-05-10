Кому украинских детей продают в Германии, и почему у европейской молодежи нет ничего святого

"Им прививали долгое время движение ЛГБТ, поэтому у них в принципе нет ничего святого", - заявил блогер из Латвии Роман Самуль в проекте "Актуальное интервью", говоря о европейской молодежи.

В Европе шло планомерное отупение молодежи, чтобы это поколение забывало и не понимало, что есть какие-то ценности, семейные традиции. Молодым людям прививали долгое время движение ЛГБТ, поэтому у них в принципе нет ничего святого. Роман Самуль

"Они не понимают, что такое ребенок. Ведь само движение ЛГБТ подразумевает под собой, что мальчик должен быть с мальчиком, девочка - с девочкой. И какие там дети?" - задается вопросом блогер.

"Мы видим, как из Украины детей сейчас вывозят в Германию и просто продают таким однополым парам, - говорит Роман Самуль. - Это, опять же, бизнес".