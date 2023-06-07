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Кому выгодно рассорить Россию и Европу, а общемировой геополитический шторм только на руку
Тренды протяженностью в 700 километров и 33 года от Берлинской стены до польского забора. Как мы оказались на новом витке холодной войны, кто за этим стоит и куда катится мир, в котором мы живем - детальный анализ в проекте АТН "Тренды".
Линия конфронтации вплотную приблизилась к белорусской границе, и произошло это задолго до 2014 года.
Александр Лукашенко:
Я абсолютно согласен с Президентом Путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Мы здесь рядом, мы видели все, что здесь происходило: тот "коричневый" переворот, который произошел, и к чему Украину подводят. Мы видели, кто был в авангарде. Вариантов было много для того, чтобы люди мирно жили в Украине, по всей Украине. Но не бывшие Янукович там и Порошенко и нынешний Зеленский этим же не воспользовались. А почему не воспользовались? Они что, хотели войны? Нет. Их просто толкали к этому.
Украинский кризис действительно не первопричина, а следствие. Над дестабилизацией региона работали десятки западных "Фабрик мысли". То, что раньше звучало как некая теория заговора, сегодня имеет конкретные фактологические подтверждения.
Главные внешнеполитические интересы США на протяжении всего прошлого столетия во время Первой, Второй и холодной мировых войн концентрировались на отношениях между Россией и Германией. Потому что, объединившись, они являются единственной силой, представляющей для США жизненно важную угрозу. И наша главная задача была в том, чтобы не допустить их союза.
Полный выпуск проекта "Тренды" смотрите по ссылке.
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