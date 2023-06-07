Кому выгодно рассорить Россию и Европу, а общемировой геополитический шторм только на руку

Я абсолютно согласен с Президентом Путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Мы здесь рядом, мы видели все, что здесь происходило: тот "коричневый" переворот, который произошел, и к чему Украину подводят. Мы видели, кто был в авангарде. Вариантов было много для того, чтобы люди мирно жили в Украине, по всей Украине. Но не бывшие Янукович там и Порошенко и нынешний Зеленский этим же не воспользовались. А почему не воспользовались? Они что, хотели войны? Нет. Их просто толкали к этому.