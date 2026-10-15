Краткий пересказ от ИИ

1,5 трлн евро - вот цена европейского единства. Разногласия по семилетнему бюджету Евросоюза на фоне топливного кризиса достигли критических масштабов.

Германия требует урезать 140 млрд. Прибалтика хочет бюджет расширить.

Германия и другие страны-доноры заблокировали проект бюджета. При текущем проекте взнос Германии вырос бы с 32 до 58 млрд евро, а теперь крупные игроки отказываются платить за других. В Европарламенте разногласия назвали "беспрецедентными". А тут еще немецкая оппозиция заявляет о провале санкций, указывая на прагматичную дизельную сделку между Вашингтоном и Москвой.

Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии": "В то время как вы пытаетесь практически в одиночку финансировать прокси-войну против России, наши европейские партнеры уже проявляют сдержанность. И пока вы одобряете один пакет санкций за другим, тем самым разрушая нашу собственную экономику, США и Россия ведут переговоры о поставках дизельного топлива и заключают другие соглашения, выгодные обеим сторонам. Мы в АдГ тоже хотим этих поставок - дизельной сделки для Германии, и мы хотим получать природный газ и нефть из России, чтобы облегчить бремя немецких потребителей и немецких компаний".

Прежде чем Вайдель вышла к трибуне, Мерц совершил операцию "бегство канцлера" - сбежал из бундестага. В кулуарах этот демарш назвали инстинктом самосохранения.

Глава правительства просто не выдержал бы жесткой критики провального бюджета и санкций, разрушающих экономику Германии. Популярность Мерца бьет антирекорды. Уровень одобрения его деятельности упал до критических 10 %.

Канцлер сбежал из зала, но от реальности не убежишь.