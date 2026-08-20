Конец гостеприимства: Чехия удвоила депортацию украинцев

Чехия удвоила депортацию украинцев. В I квартале 2026 года из страны выдворили 66 граждан Украины, что уже вдвое больше, чем за весь 2025-й. Об этом свидетельствуют данные отчетов МВД страны.

Согласно документу, к концу марта 2026-го из страны было отправлено 342 человека в Украину, Молдову и Вьетнам. При этом за весь 2025 год чешские власти выдворили из страны 206 человек, среди которых были 33 гражданина Украины. А в 2024-м из 200 депортированных из Чехии иностранцев украинцев было 13.