Конец приватности: как ЕС устанавливает тотальный контроль в интернете и соцсетях

В ЕС зреет цифровая революция, которая может навсегда изменить интернет. Под лозунгом борьбы с вредным контентом Еврокомиссия готовит пакет мер, которые правозащитники уже окрестили "концом приватности". Чат-контроль, приложение-паспорт и перспективы для блокировки VPN.

"Chat Control". Изначально документ, предполагал принудительное сканирование всех сообщений, фото и файлов на телефонах и компьютерах каждого гражданина ЕС. Под давлением правозащитников из требования исключили принудительное сканирование зашифрованных сообщений, но оставили "добровольное" обнаружение. По сути, платформы по-прежнему смогут сканировать незашифрованную переписку, а как это будет контролироваться, большой вопрос.

Критики предупреждают, что даже "добровольный" сканер создает систему тотального наблюдения, где любой невинный диалог может быть ложно интерпретирован. Помимо сканирования, законопроект вводит принудительную проверку возраста для пользователей мессенджеров и игр с чатами, а также блокировку сетевых адресов для "запрещенного" контента, размещенного за пределами ЕС.

В соцсетях также активно распространяется информация, что ЕС собирается запретить или заблокировать VPN, чтобы пользователи не могли обходить систему верификации. Евросоюз настаивает, что целью является защита детей, а не тотальный контроль. Но критики видят в инициативе опасный прецедент. Подробности смотрите в проекте "Тренды".

Как получилось, что роман "1984", написанный Джорджем Оруэллом более 80 лет назад, неожиданно оказался точным наброском нынешней так называемой "европейской демократии"?

Сегодняшний Евросоюз, десятилетиями учивший мир правам человека и неприкосновенности частной жизни, с завидной методичностью возводит конструкцию тотального наблюдения.

Еврокомиссия формулирует свои планы вполне откровенно. В документах вроде "Цифрового компаса - 2030" электронная идентичность описывается как центральный элемент будущей Европы. Технически это означает, что каждый житель ЕС получит цифровой кошелек, увязанный с биометрией, банковскими счетами, медицинскими данными и, разумеется, интернет-активностью. На практике это означает, что любой онлайн-шаг - от покупки билета до комментария под новостью - будет привязан к конкретному человеку и сохранен в единой базе.

"Эти законодательства - это почва, на которой Евросоюз хочет устанавливать свою диктатуру над гражданами, чтобы противодействовать так называемой "российской угрозе" и "китайской угрозе". Это самый большой аргумент, который мы слышали в Европарламенте от Еврокомиссии, от госпожи Каллас, которая очень поддерживает эту инициативу. Самая главная цель - пресечь любую критику против дипломатии Евросоюза в отношении России, Беларуси и Китая. Этих людей вовсе могут лишить работы, заблокировать банковские счета и даже отправить в тюрьму, если они не поймут, в какой новой реальности мы живем", - рассказал французский политолог Роман Бессоне.

Европарламент пренебрег собственной "демократией". В начале июля депутаты провели голосование о продлении "чат-контроля" - временного исключения из правил приватности, разрешающего IT-гигантам просматривать личную переписку. Закон уже дважды отклоняли в марте, и на этот раз, казалось, его постигнет та же участь: 314 голосов "против" и 276 "за". Однако брюссельская математика оказалась своеобразной, как объяснили потом, для блокировки предложения Совета ЕС требовалось абсолютное большинство в 361 голос, а поскольку таковых не набрали, то как бы он и не может быть заблокирован, поэтому закон парадоксально вступил в силу.

А еще в ЕС меняется философия вождения: теперь каждый новый автомобиль обязан иметь систему контроля внимания водителя. По сути, это камера в салоне, которая следит за вашим лицом и направлением взгляда. Зазеваешься дольше, чем на 3 секунды на скорости - получаешь вибросигнал и предупреждение. Формально это "помощник безопасности", но по ощущениям больше похоже на внутреннего надзирателя, который не спускает с тебя глаз даже тогда, когда ты один в машине.

Цифровая идентификация становится еще одним элементом этой системы слежки. Запущено общеевропейское приложение для проверки возраста. Чтобы получить доступ к ряду онлайн-сервисов, нужно пройти цифровую идентификацию: ввести данные паспорта или ID-карты и стать "подтвержденным пользователем".

На словах цели преследуются благородные. Например, защита детей от нежелательного контента, но на деле планомерное приучение населения к тому, что анонимность в сети становится роскошью, а паспорт - обязательным пропуском на любой сайт. На этом фоне в Брюсселе задумались и о введении изменений в работу с VPN. Здесь также обсуждается ведение обязательной верификации пользователей. Идею опять же подают как борьбу с теми, кто пытается "обмануть возрастные барьеры".

Большинство стран Евросоюза на пути к ужесточению цифрового контроля для несовершеннолетних. Однако действенны ли такие ограничения на самом деле? С одной стороны, психологи и педагоги уверяют: да, хотя бы частично. Сокращается воздействие токсичного контента, снижается риск кибербуллинга, уменьшается давление идеализированных образов и алгоритмов, подталкивающих к тревожности. Ведь, согласно докладу ЮНЕСКО, 7 из 10 подростков сталкиваются с нежелательным контентом в сети.

"К настоящему времени стало совершенно очевидно, что социальные сети негативно влияют на детей и подростков. Постоянно публикуемые исследования показывают, что дети и подростки, регулярно пользующиеся социальными сетями, сообщают об усилении чувства депрессии, тревожности, неадекватного восприятия собственного тела и одиночества", - отметила американский психотерапевт Кристина Маки.

Но с другой стороны, запретный плод остается сладким, и подростки неизменно ищут обходные пути: регистрируются под чужим возрастом, используют аккаунты родителей, VPN, анонимные профили, хитрят с биометрией, обманывают алгоритмы.

Европейцы, которые еще недавно гордились своими законами о защите данных, сегодня незаметно для себя примеряют цифровой ошейник, оправданный самыми благими намерениями. И разница между миром Оруэлла и современностью лишь в "маркетинге": Большой Брат управлял с помощью страха, а современная система - навязывает иллюзию защиты.