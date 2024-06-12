Конец "туризму" беженцев из Украины - они будут лишаться специального статуса при злоупотреблении им

Парламент Швейцарии потребовал положить конец "туризму" беженцев из Украины. Совет кантонов поддержал инициативу от партии "Демократический союзцентра", согласно которой специальный статус для беглых украинцев должен незамедлительно аннулироваться в случае злоупотреблений с их стороны.

А вот что швейцарские парламентарии прозвали "туризмом" беженцев: украинцы получают материальную помощь для возвращения на родину, через несколько недель вновь появляются в Швейцарии, восстанавливают статус и, соответственно, получают матпомощь повторно.