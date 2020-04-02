Конференция ООН по изменению климата перенесена на 2021 год

Конференция ООН по вопросам изменения климата, которую хотели провести в Глазго в ноябре, перенесена из-за COVID-19. Она состоится в 2021 году. На мероприятие должны были прибыть свыше 30 тысяч делегатов со всего мира. Вместе с конференцией ООН по климату было принято решение перенести и конференцию ООН по биоразнообразию.