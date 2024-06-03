Чем ближе саммит по Украине в Швейцарии, тем интереснее становится состав участников. Стало известно, что Австралию на конференции представит министр системы страхования инвалидов. По сообщениям местной прессы, такое решение было принято после того, как Зеленский провел телефонный разговор с австралийским премьером.



Не планирует направлять чиновников высокого уровня: ни премьера, ни главу МИД и Индия. Ранее отказался принимать участие в саммите Пекин, так как план конференции расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира. Отсутствовать будет и Байден, так как в это время у него более важные дела - сбор средств на свою предвыборную кампанию в Лос-Анджелесе.