Конфликт до ноября: Трамп не ждет соглашения с Ираном до выборов в Конгресс

За минувшие сутки в Ормузском проливе было атаковано и даже частично потоплено больше танкеров, чем за весь период активных боевых действий. Иранская сторона объявила, что нанесла удары по десяти кораблям, которые связаны с Соединенными Штатами и не согласовали свой маршрут с Тегераном.

Об аналогичных атаках сообщили американцы, правда, тут данные о числе поврежденных и уничтоженных танкеров разнятся: независимые наблюдатели говорят о пяти, Дональд Трамп же называет большее число.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы их атакуем. Мы уничтожили 9 их кораблей. И вы увидите подобного гораздо больше. Я думаю, война закончится сразу после наших выборов, потому что они больше не могут терпеть. Они отчаянно пытаются повлиять на наши выборы, чтобы у нас пришли к власти слабые люди, которые оставят их в покое и позволят им обладать ядерным оружием. Все, чего они хотят, - это ядерное оружие. А если бы у них было ядерное оружие, весь мир оказался бы в большой беде".

Таким образом, Трамп сообщает о том, что конфликт продлится до начала ноября, когда в США состоятся промежуточные выборы в парламент: до этого момента Вашингтон даже не надеется заключить с Тегераном хоть какое-то соглашение.

Рынки уже отреагировали на обострение конфликта: биржевые котировки нефти перевалили за 100 долларов и готовы к дальнейшему взлету, если боевые действия на Ближнем Востоке продолжатся. В Персидском заливе по-прежнему заперто более 500 танкеров разной государственной принадлежности. Судя по непримиримости конфликтующих сторон, застряли они там надолго.