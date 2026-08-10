Конфликт Испании и Италии: на границах ЕС вновь проверяют документы

Дипломатическая война между Испанией и Италией уже обернулась проблемами для граждан на границах двух стран: два государства не граничат, но одних только авиарейсов совершается с Пиренеев на Апеннины и обратно не менее 200 в день. Документы проверяются также в портах.

За сутки с момента, когда паспортный контроль ввели испанцы, во въезде отказано десяткам приезжих из Италии. Хотя формально действие Шенгенского соглашения приостановлено для борьбы с нелегальными мигрантами, страдают от конфликта полноправные европейцы: мигранты ни самолетами, ни кораблями не путешествуют - без паспорта и банковской карты им просто не купить билеты.

Дипломатическая война между Мадридом и Римом обнажает противоречия между странами ЕС. Контроль здесь превращается в обычное явление - ранее он был введен на внутренних границах ЕС властями Германии, Польши и Литвы. Конфликт между правительствами продолжает усиливаться; судя по трендам, в будущем выглядит вполне вероятным крах Шенгенского соглашения о свободе передвижения по территории ЕС.