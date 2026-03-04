Конфликт на Ближнем Востоке грозит ЕС экономическим кризисом

Затяжная война на Ближнем Востоке грозит ЕС экономическим кризисом. Как пишет Bloomberg, по оценке экспертов, Евросоюз остается наиболее уязвимой крупной экономикой к последствиям конфликта с Ираном из-за зависимости от ближневосточных нефти и газа.

В 2026 году в ЕС ожидались умеренный рост и снижение инфляции, однако эскалация может изменить прогноз. Если конфликт будет краткосрочным и рост цен на энергоносители окажется временным, то ущерб будет ограниченным. Однако затяжная война и устойчиво высокие цены на нефть и газ могут вынудить правительства увеличивать расходы для компенсации роста тарифов и усилить политическое давление на действующих лидеров.