Конфликт на Ближнем Востоке и засуха грозят Азии голодом

Конфликт на Ближнем Востоке и климатические аномалии грозят оставить без пропитания миллионы людей. По информации Bloomberg, Азиатский регион находится на грани масштабного продовольственного кризиса из-за падения производства риса.

Самый важный продукт питания на пространстве от Вьетнама до Филиппин и Индии под прямой угрозой из-за войны с Ираном, которая спровоцировала дефицит и резкий рост цен на удобрения и топливо.

Ситуацию усугубляет экстремальная засуха. Из-за нехватки ресурсов и воды фермеры вынуждены массово переходить на менее продуктивные и примитивные технологии выращивания зерна. Грядущее сокращение мирового экспорта уже спровоцировало панику на рынках - стоимость фьючерсов на рис на Чикагской бирже взлетела на 40 %.