Конфликт с Ираном стал одним из самых непопулярных в истории США

Иранский конфликт за считанные месяцы стал одним из самых непопулярных в истории США: по данным последнего опроса, его одобряют и поддерживают лишь 32 % американцев. Конгресс ведет в этой связи активное наступление на позиции исполнительной власти и президента Трампа.

Накануне с преимуществом в один голос сторонникам американского лидера лишь чудом удалось провалить очередную резолюцию, которая запрещала Белому дому ведение войны без разрешения парламента.

Депутаты, впрочем, ведут наступление и на другом фланге. Создана комиссия для расследования гибели 6 военных в ходе нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Солдаты стали жертвами иранского удара по американскому военному объекту в Кувейте. Как утверждают депутаты, рядовые погибли из-за трусости командира, так как тот бросил их на посту без точных указаний, а потом недостаточно оперативно распорядился оказать помощь.