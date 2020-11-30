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Конфликт между ЕС, Венгрией и Польшей по бюджету
Конфликт между Евросоюзом, Венгрией и Польшей по вопросу бюджета ЕС, который будет распределяться при условии соблюдения демократических европейских ценностей, в частности, принципа верховенства права, подошел к кульминации. Варшава и Будапешт на прошлой неделе заблокировали одобрение семилетнего бюджета ЕС более чем в триллион евро и фонда борьбы с последствиями пандемии в 750 миллиардов евро. Поляки и венгры призывают вернуться к июльскому согласованному всеми варианту без добавленного пункта о соблюдении верховенства закона. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что в европейских странах может случится распад, если бюджет Евросоюза на 2021 будет принят в нынешнем варианте. О развале ЕС все чаще говорят и эксперты, комментируя сложившиеся разногласия.
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