Конфликт между НАТО и Россией окажется неизбежным в случае отправки западных войск в Украину, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямой вооруженный конфликт между НАТО и Россией окажется неизбежным в случае отправки западных войск в Украину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности, вот так и оцениваем", - отметил Песков, отвечая на вопрос о риске эскалации и вероятности прямого конфликта между НАТО и Россией в случае отправки войск союзников в Украину.

Представитель Кремля указал на то, что страны НАТО сами должны оценивать последствия таких действий и отдавать себе в них отчет. По его мнению, западным странам следует задуматься, соответствует ли это их интересам и интересам их граждан.