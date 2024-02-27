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Конфликт между НАТО и Россией окажется неизбежным в случае отправки западных войск в Украину, заявил Песков

Конфликт между НАТО и Россией окажется неизбежным в случае отправки западных войск в Украину, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямой вооруженный конфликт между НАТО и Россией окажется неизбежным в случае отправки западных войск в Украину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности, вот так и оцениваем", - отметил Песков, отвечая на вопрос о риске эскалации и вероятности прямого конфликта между НАТО и Россией в случае отправки войск союзников в Украину.

Представитель Кремля указал на то, что страны НАТО сами должны оценивать последствия таких действий и отдавать себе в них отчет. По его мнению, западным странам следует задуматься, соответствует ли это их интересам и интересам их граждан.

В то же время Песков заявил, что некоторые страны Запада трезво оценивают последствия направления войск в Украину, и подтвердил, что Кремль действительно не видит консенсуса среди членов блока по этому поводу. "Мы отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счет. Действительно, консенсуса нет. Целый ряд стран - участниц мероприятия, которое было в Париже, сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственного вовлечения в горячий конфликт, вовлечения уже на поле боя", - констатировал Песков.

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