Конфликт между Польшей и Украиной: в ответ на зерновое эмбарго Киев подал иск во Всемирную торговую организацию

В декорациях штаб-квартиры ООН развернулся настоящий триллер между заклятыми друзьями - Польшей и Украиной.

Зеленский во время выступления на Генассамблее в свойственной ему актерской манере обвинил "некоторых европейских партнеров", подразумевая, естественно, Польшу, в том, что они "действуют совместно с Россией и играют в "политическом театре".

В свою очередь, Дуда, комментируя "зерновой кризис", сравнил Украину "с утопающим, который хватается за все и может потащить за собой на глубину других" и отменил встречу с Зеленским. В МИД Польши в срочном порядке вызван посол Украины.

Польско-украинская трагикомедия разворачивалась буквально по дням. В ответ на зерновое эмбарго уже 18 сентября украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию. На следующий день польские власти приняли решение о прекращении выплаты пособий для украинских беженцев с конца 2023 года. Министр по европейским делам Польши заявил, что действия Киева негативно сказываются на настроениях польской общественности и отметил, что для дальнейшей поддержки Киева правительству нужно одобрение поляков в этом вопросе.

Про настроения понятно: на носу выборы, а вот поддерживать ли Украину, поляков можно спросить параллельно, на референдуме. Впрочем, высокий патронаж в лице США это вряд ли позволит.

Конфликт между Польшей и Украиной хотя и зрел давно, вспыхнул, однако, довольно неожиданно. Что дало ему старт? Как всегда, совершенная мелочь - приближающие выборы в польский Сейм. Если верить соцопросам, положение правящей партии "Право и справедливость" является хоть и шатким, но небезнадежным: "ПиС" противостоят разрозненные правые и левые движения, которые одержать уверенную победу, скорее всего, не смогут. Да, популярности правящей партии грозит ряд скандалов, например, с продажей оптом и в розницу виз, в чем уличены польские дипломаты: как будто, разрешений на въезд в ЕС было незаконно выдано чуть ли не 350 тысяч. Да, в Польше зреет массовое недовольство аграриев, которые страдают от бесконтрольного ввоза в страну дешевого украинского продовольствия. Но до выборов осталось меньше месяца, и вряд ли все это успеет всерьез сыграть против "Права и справедливости". В любом случае, выборы не должны были стать поводом для публичного скандала со скандальной отменой встречи между президентами Дудой и Зеленским.

Было бы хорошо, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь, что мы тоже являемся транзитным маршрутом для всего, что поставляется на Украину. Известно, что утопающий, спасая себя, хватается за соломинку и может утащить на дно любого. Украина сейчас именно в таком положении. Должны ли мы действовать так, чтобы обезопасить себя действий утопленника? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопленник не причинил нам вреда, потому что если утопленник причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Анджей Дуда, президент Польши

В Польше подсчитали во что обошлась Варшаве Украина: вышло что-то около 100 млдр злотых или более 2 млрд долларов. Какая-то часть этих средств будет компенсирована Евросоюзом, но далеко не вся. Сумму ущерба, вызванного ввозом по демпинговым ценам украинского продовольствия, Варшава подсчитать затрудняется, но речь также идет о десятках миллионов. В свою очередь украинцы отмечают, что польский запрет на транзит зерна обойдется им до конца года в полмиллиарда долларов. Обе страны находятся в непростой экономической ситуации, поскольку экономически дублируют друг друга, являясь аграрными придатками Европы и Первого мира в целом:

Польша и Украина - это очень похожие по своим экономическим способностям страны, и на Украине, и в Польше очень существенная аграрная экономическая сторона. В Польше и на Украине очень важно - промышленность, но небольшая, да и та перерабатывающая промышленность. Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток"

Современная международная политика зиждется на империализме - в него пытаются играть и большие, и малые страны. Главный его принцип: на объект колониальной эксплуатации можно и потратиться, но денег он должен приносить больше, чем пожирать. За свои 100 млрд злотых Польша получила сотни тысяч пар дешевых украинских рабочих рук - именно это обеспечило нынешний экономический подъем Речи Посполитой. Как, впрочем, и транзитная роль страны - через Польшу текут на Украину оружие и, главное, деньги: безусловно, часть и того, и другого оседает на землях, подвластных Варшаве. Все это позволяет полякам уйти от полной подчиненности Брюсселю и маневрировать между двумя центрами силы - Соединенными Штатами и Евросоюзом. Вот, например, теперешний запрет украинского зернового транзита - он явно введен с подачи Вашингтона и в пику Брюсселю.

То, что США поддержали Евросоюз в решении о продлении с 15 сентября ввоза украинского продовольствия, говорит только о том, что решение принималось в США. Просто они это решение там имплементируют руками той же Польши и руками Еврокомиссии. Александр Скубченко, политолог, блогер (Украина)

Конфликт Киева и Варшавы - это попытка окончательно выяснить иерархическую подчиненность. Зеленский настаивает, что Штаты и ЕС являются для Украины патронами прямыми и непосредственными. Польша же добивается для себя более высокого статуса и, соответственно, тоже требует права на империалистический патронаж по отношению к Киеву. Результат схватки не очевиден, ведь у обеих стран подчиненное положение.

В конце "Если мы говорим об Украине и Польше, то государство, которое не обладает практически никаким суверенитетом, а руководства государств это просто зависимо, да, это марионетки, поэтому здесь вот то, что происходит между Польшей и Украиной, здесь просто интересы, вот каких-то третьих лиц, которым они подчинены! Александр Скубченко, политолог, блогер (Украина)