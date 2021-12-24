3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Конфликт между Вильнюсом и Пекином продолжает обостряться
Глава МИД Литвы Ландсбергис заявлял: "Нельзя идти на поводу у китайских коммунистов - они еще на коленях приползут мириться". Однако все происходит с точностью до наоборот. Немецкие инвесторы сообщили, что им приходится сворачивать свои производства в Литве, поскольку Китай перестал принимать из этой страны лазеры, автомобильные детали, удобрения и торф. Вильнюс обратился к Евросоюзу за помощью, но Брюссель обещает только инициировать разбирательства по линии ВТО, а они могут длиться годами. А потери уже можно подсчитывать: импорт в Литву из Китая составлял миллиард двести миллионов. Почти полтора миллиарда - объем немецких инвестиций, которые будут отозваны. Сотни миллионов - экспорт Литвы в Китай. Потери этой прибалтийской страны составят несколько процентов ВВП. Извиняться, стоя на коленях, предлагают Вильнюсу, и выбора у него, похоже, нет.
Литва встала на путь самоуничтожения
Литва подорвала доверие к ней и встала на сторону несправедливости, что приведет ее к плохому концу. Некоторые деятели и силы Литвы призывают к сотрудничеству с сепаратистами. Они упорно идут по неверному пути. Их действия приведут страну прямиком на помойку истории!
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов