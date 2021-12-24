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Конфликт между Вильнюсом и Пекином продолжает обостряться

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявлял: "Нельзя идти на поводу у китайских коммунистов - они еще на коленях приползут мириться". Однако все происходит с точностью до наоборот. Немецкие инвесторы сообщили, что им приходится сворачивать свои производства в Литве, поскольку Китай перестал принимать из этой страны лазеры, автомобильные детали, удобрения и торф. Вильнюс обратился к Евросоюзу за помощью, но Брюссель обещает только инициировать разбирательства по линии ВТО, а они могут длиться годами. А потери уже можно подсчитывать: импорт в Литву из Китая составлял миллиард двести миллионов. Почти полтора миллиарда - объем немецких инвестиций, которые будут отозваны. Сотни миллионов - экспорт Литвы в Китай. Потери этой прибалтийской страны составят несколько процентов ВВП. Извиняться, стоя на коленях, предлагают Вильнюсу, и выбора у него, похоже, нет.

Литва встала на путь самоуничтожения

Литва подорвала доверие к ней и встала на сторону несправедливости, что приведет ее к плохому концу. Некоторые деятели и силы Литвы призывают к сотрудничеству с сепаратистами. Они упорно идут по неверному пути. Их действия приведут страну прямиком на помойку истории!
Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая


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