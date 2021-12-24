Конфликт между Вильнюсом и Пекином продолжает обостряться

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявлял: "Нельзя идти на поводу у китайских коммунистов - они еще на коленях приползут мириться". Однако все происходит с точностью до наоборот. Немецкие инвесторы сообщили, что им приходится сворачивать свои производства в Литве, поскольку Китай перестал принимать из этой страны лазеры, автомобильные детали, удобрения и торф. Вильнюс обратился к Евросоюзу за помощью, но Брюссель обещает только инициировать разбирательства по линии ВТО, а они могут длиться годами. А потери уже можно подсчитывать: импорт в Литву из Китая составлял миллиард двести миллионов. Почти полтора миллиарда - объем немецких инвестиций, которые будут отозваны. Сотни миллионов - экспорт Литвы в Китай. Потери этой прибалтийской страны составят несколько процентов ВВП. Извиняться, стоя на коленях, предлагают Вильнюсу, и выбора у него, похоже, нет.