Конфликт на Ближнем Востоке поставил множество вопросов касательно подходов к обеспечению безопасности

Кровоточащая рана Ближнего Востока и "минное поле" для этноконфессиональных конфликтов. Происходящее на Святой земле, безусловно, имеет и политические, и исторические корни и предпосылки. Кто виноват? И кому это нужно? Пока идут дискуссии, гибнут люди с обеих сторон. Маленькие люди - дети, которые ни перед кем и ни в чем не виноваты. К сожалению, таково следствие любого вооруженного противостояния. Беларусь выступала и выступает за мирное разрешение конфликтов. Страна и дальше продолжит прилагать все усилия для того, чтобы кровь нигде не лилась. Вместе с тем горячие точки на географической карте имеют тенденцию увеличиваться. Военное руководство внимательно изучает происходящее для анализа ситуации с целью поиска оптимальных моделей укрепления собственной обороны. Ключевое понятие тут - оборона. Авторский взгляд на военную составляющую - в проекте "Диспозиция".

Израиль и Палестина. Это конфликт, который продемонстрировал не только тупиковые пути решения острых проблем, но и показал, что в любом противостоянии всегда масса непредвиденных ситуаций. Для кого бы то ни было, для самых продвинутых. Даже если отойти от политической составляющей и взять сугубо военный аспект, тут десятки вопросительных знаков. И ответы важны для каждой страны, стремящейся не повторять ошибки в сфере безопасности. Начать можно с той грани, которая априори считалась областью безупречного профессионализма. "Моссад". Израиль понадеялся и небезосновательно, учитывая прошлое, что у него сильная разведка, а ХАМАС был уверен в этом. И потому максимально учел фактор спецслужб врага при подготовке операции, обеспечив внезапность действий. И мужики с автоматами на пикапах сумели захватить ультрасовременные танки. Примерно то же самое получилось с ПВО. "Железный купол", бесспорно, крутая система, но она такой показала себя и вчера, а значит, противник мог просчитать варианты борьбы, что и сделал. Ставка была банальной – на огромное количество недорогих ракет, и модель сработала. "Купол" не до конца во всяком случае справился, как должен был, а количество, по известному закону диалектики, позволило добиться качества при прорыве ПВО. Кто-то не очень пристально изучал конфликт в Украине, где подобное уже происходило. Благо, Беларусь начеку, каждую капельку опыта россиян мы тут же внедряем в свою практику. И уже сейчас, к примеру, знаем, как бороться с HIMARS или противостоять стаям беспилотников. Исследуем и практику борьбы на Ближнем Востоке.

В основе, как сейчас развязываются и идут конфликты, - артиллерийская борьба, это борьба дронов, это система управления, это автоматизация управления. Это новое современное программное обеспечение, работаем во взаимодействии с нашим военно-промышленным комплексом и доводим те требования, те задачи. Знаете, они уже тоже научились работать, внедряя и разрабатывая те новые средства, которые нам нужны. Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь

Кстати, где Израиль удивил, так это в оперативности развертывания армии. Здесь как раз ХАМАС, думаю, просчитался. Не ожидал, что после пленения ряда генералов и офицеров, деморализующих расстрелов солдат на видео, противник за пару дней поставит в строй несколько сотен тысяч бойцов. Между прочим, это пламенный привет такой всем, кто кривит физию и критикует Беларусь, когда мы проводим проверки с призывом военнообязанных. Да и критикам смешанной системы комплектования отечественной армии есть о чем задуматься. Не будь у нас срочников, подготовленный мобилизационный ресурс был бы в разы меньше.

Есть теперь и где заблаговременно разместить подразделения, чтобы максимально затормозить агрессора, снизив собственные возможные потери. Стена, как видим по Ближнему Востоку, не особо поможет. Совсем недавно Президенту продемонстрировали укрепрайон, оборудование которого позволяет сдерживать даже превосходящие силы противника. Эти защитные сооружения во многом определяют темп и географию боевых действий.

"У нас будет немало таких пунктов. И мы в мирное время отработаем все мероприятия для того, чтобы заблаговременно в случае получения сигнала о том, что соседи наши плохо себя ведут, занять эти пункты. Эти узлы сопротивления должны быть как минимум труднопроходимыми для противника. Подобных линий защиты, но еще более масштабных, по периметру белорусской границы будет несколько", - заявил Александр Лукашенко.