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Конфликт на Ближнем Востоке становится все ожесточеннее
Израиль всю минувшую ночь продолжал наносить удары по объектам в секторе Газа. По заявлениям военных, удалось поразить несколько пунктов дислокации ХАМАС и его оперативные штабы, уничтожен ряд руководителей движения. В общей сложности за последние 12 часов разрушены 450 зданий и подземных ходов, заявляют израильтяне. По данным властей Палестинской автономии, число жертв достигло 1 200 человек. Это в основном мирные жители. Блокада Газы привела к коллапсу здравоохранения: больницы принимают раненых лишь 4 часа в день. В ближайшие часы может прекратить работу единственная электростанция.
Тем временем десятки крупнейших изданий планеты стали распространителями чудовищного фейка. Их первополосные материалы сообщают о 40 младенцах, которым якобы отрезали головы. Выяснилось, что эти сообщения базируются на некорректном заявлении израильской журналистки, которая позднее от своих слов отказалась: однако, проверять ее обвинения в адрес ХАМАС никто не стал.
Все больше вопросов вызывают и обстоятельства начала конфликта. Выясняется, что разведка информировала израильских военных о подготовке атаки, но такие предупреждения генералы проигнорировали. По-прежнему не ясно, почему с реакцией на нападение армия замешкалась: стена вокруг Газы была буквально нафарширована датчиками и реле, так что приближение к ней хамасовцев было невозможно не заметить. Израильская сторона продолжает уточнять свои потери: уже известно о гибели в период с 7 октября более тысячи человек.
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