Конфликт на Ближнем Востоке становится все ожесточеннее

Израиль всю минувшую ночь продолжал наносить удары по объектам в секторе Газа. По заявлениям военных, удалось поразить несколько пунктов дислокации ХАМАС и его оперативные штабы, уничтожен ряд руководителей движения. В общей сложности за последние 12 часов разрушены 450 зданий и подземных ходов, заявляют израильтяне. По данным властей Палестинской автономии, число жертв достигло 1 200 человек. Это в основном мирные жители. Блокада Газы привела к коллапсу здравоохранения: больницы принимают раненых лишь 4 часа в день. В ближайшие часы может прекратить работу единственная электростанция.

Тем временем десятки крупнейших изданий планеты стали распространителями чудовищного фейка. Их первополосные материалы сообщают о 40 младенцах, которым якобы отрезали головы. Выяснилось, что эти сообщения базируются на некорректном заявлении израильской журналистки, которая позднее от своих слов отказалась: однако, проверять ее обвинения в адрес ХАМАС никто не стал.