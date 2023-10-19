Конфликт на Ближнем Востоке: волна протестов прошла по всему миру

Массовые протесты захлестнули Европу и США. Акции в поддержку палестинцев прошли в Германии, Испании, Греции и дошли даже до американского Капитолия. На улицах Берлина горят автомобили. Правоохранители применяют водометы и слезоточивый газ.

Многотысячными протестами также охвачена испанская Барселона.

Люди собрались на главной площади города с требованиями прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров.

В Афинах 10 тысячную толпу у посольства Израиля разгоняют светошумовыми гранатами.

В США протестующие против боевых действий в Газе ворвались в Капитолий. Задержано порядка 500 человек.

Спустя время правоохранителям удалось освободить помещение Капитолия от протестующих. Акция продолжается, только теперь на улице.