Конфликт на Ближнем Востоке: волна протестов прошла по всему миру
Массовые протесты захлестнули Европу и США. Акции в поддержку палестинцев прошли в Германии, Испании, Греции и дошли даже до американского Капитолия. На улицах Берлина горят автомобили. Правоохранители применяют водометы и слезоточивый газ.
Многотысячными протестами также охвачена испанская Барселона.
Люди собрались на главной площади города с требованиями прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров.
В Афинах 10 тысячную толпу у посольства Израиля разгоняют светошумовыми гранатами.
В США протестующие против боевых действий в Газе ворвались в Капитолий. Задержано порядка 500 человек.
Спустя время правоохранителям удалось освободить помещение Капитолия от протестующих. Акция продолжается, только теперь на улице.