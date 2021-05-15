Конфликт на Ближнем Востоке - всю ночь палестинцы обстреливали юг Израиля

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает полыхать. За минувшие сутки только в Газе и на Западном берегу погибли 16 человек. Более шести сотен пострадали. Всю ночь палестинцы обстреливали юг Израиля. Десятки ракет были направлены в города Ашдод, Сдерот и Беэр-Шеву. Израиль не остался в стороне. Ранним утром Вооруженные силы страны поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа.

Неспокойно накануне было на Западном берегу Иордана. В Вифлееме и Хеброне прошли столкновения палестинских протестующих с полицией. Местные жители поджигали шины и бросали в израильских силовиков камни. В ответ применялся слезоточивый газ.





Митинги за прекращение конфликта на Ближнем Востоке