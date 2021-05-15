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Конфликт на Ближнем Востоке - всю ночь палестинцы обстреливали юг Израиля

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает полыхать. За минувшие сутки только в Газе и на Западном берегу погибли 16 человек. Более шести сотен пострадали. Всю ночь палестинцы обстреливали юг Израиля. Десятки ракет были направлены в города Ашдод, Сдерот и Беэр-Шеву. Израиль не остался в стороне. Ранним утром Вооруженные силы страны поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа.

Неспокойно накануне было на Западном берегу Иордана. В Вифлееме и Хеброне прошли столкновения палестинских протестующих с полицией. Местные жители поджигали шины и бросали в израильских силовиков камни. В ответ применялся слезоточивый газ.


Митинги за прекращение конфликта на Ближнем Востоке

Поддержать палестинцев вышли сотни представителей диаспоры в Берлине и Ахене. Демонстранты скандировали антиизраильские лозунги и несли палестинские флаги. Не обошлось и без задержаний. Немецкая полиция арестовала нескольких человек якобы за нарушение антиковидных мер.

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