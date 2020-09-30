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Конфликт на Кавказе: продолжают гибнуть мирные жители
Весь мир продолжает следить за конфликтом в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан говорят, что жертв среди мирного населения становится больше. Из Карабаха поступили сведения о гибели троих граждан в городе Мардакерт.
Ведутся боевые действия с применением тяжелого вооружения и авиации
Подробности хода боевых действий стороны освещают скупо. В зоне соприкосновения будто бы были применены тактические ракеты "Точка-У", три из которых не взорвались. В свою очередь из Карабаха сообщают о применении противником авиации и о бомбардировках армейских позиций, а также близлежащих населенных пунктов. Из района соприкосновения войск слышна ожесточенная канонада. Постоянно появляются сообщения о начале наступления одной из сторон, но проверить их достоверность невозможно. Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. К их немедленному прекращению призвали Россия, США, Китай, Евросоюз и ООН.
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