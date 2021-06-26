Конфликт не утихает - столкновения палестинцев с израильской полицией

Ближневосточный конфликт все еще не утихает. Накануне в городе Бейта прошла акция протеста палестинцев против вынужденного выселения в пользу израильских переселенцев. Вскоре на место протеста прибыла полиция. Митинг разогнали слезоточивым газом.