Конфликт между Индией и Пакистаном обостряется

Пакистан и Индия устроили воздушные бои. Теперь уже Индия сообщает о том, что над ее территорией был замечен пакистанский военный самолет. Индийская армия сбила его, а свои войска и пограничников привела в полную боевую готовность. Ранее о подобном инциденте сообщал Пакистан. Он уничтожил 2 индийских самолета за то, что те якобы вторглись в их воздушное пространство. В результате есть погибшие. Двух выживших пилотов взяли в плен. В "Твиттере" пакистанской армии появились видеозаписи, на которых запечатлен допрос одного из летчиков. В Индии этот ролик называют фейком.