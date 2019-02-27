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Конфликт между Индией и Пакистаном обостряется

Пакистан и Индия устроили воздушные бои. Теперь уже Индия сообщает о том, что над ее территорией был замечен пакистанский военный самолет. Индийская армия сбила его, а свои войска и пограничников привела в полную боевую готовность. Ранее о подобном инциденте сообщал Пакистан. Он уничтожил 2 индийских самолета за то, что те якобы вторглись в их воздушное пространство. В результате есть погибшие. Двух выживших пилотов взяли в плен. В "Твиттере" пакистанской армии появились видеозаписи, на которых запечатлен допрос одного из летчиков. В Индии этот ролик называют фейком.

Из-за обострившейся ситуации оба государства сейчас полностью закрыли воздушное пространство. Теперь пассажирские лайнеры, выполняющие международные рейсы, вынуждены искать другие варианты маршрутов.

Напомним, эскалация конфликта возникла после того как ВВС Индии нанесли авиаудары по территории Кашмира. Целью был объявлен крупнейший лагерь боевиков группировки "Джаиш-э-Мухаммад". Представители Пакистана заявили, что никакого лагеря боевиков в том районе не было.

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