3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Конфликт с Китаем сильно ударит по экономике Литвы
Удар по своей же экономике. Около 20 литовских предприятий стали испытывать трудности при работе с китайскими партнерами - заявил президент Конфедерации промышленников Литвы. Китайский рынок для страны закрывается. Причина - желание Вильнюса открыть представительство Тайваня. Китай уже ограничил кредитование литовского бизнеса и начал сдерживать поставки своих товаров, а еще остановил импорт литовского сыра, зерна и древесины. Также в Литву не дойдут поезда из Китая, а значит, местным логистическим компаниям придется наладить импорт через Польшу. Основной удар от недружественной политики Литвы по отношению к Китаю получил средний и крупный бизнес - некоторые предприниматели задумываются о перемещении своего бизнеса в другие страны. Одно из крупнейших предприятий Литвы вынуждено сократить производство из-за высоких цен на газ на фоне рекордной стоимости голубого топлива в Европе - прогнозируют резкий рост цен на отопление.
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов