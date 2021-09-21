Конфликт с Китаем сильно ударит по экономике Литвы

Удар по своей же экономике. Около 20 литовских предприятий стали испытывать трудности при работе с китайскими партнерами - заявил президент Конфедерации промышленников Литвы. Китайский рынок для страны закрывается. Причина - желание Вильнюса открыть представительство Тайваня. Китай уже ограничил кредитование литовского бизнеса и начал сдерживать поставки своих товаров, а еще остановил импорт литовского сыра, зерна и древесины. Также в Литву не дойдут поезда из Китая, а значит, местным логистическим компаниям придется наладить импорт через Польшу. Основной удар от недружественной политики Литвы по отношению к Китаю получил средний и крупный бизнес - некоторые предприниматели задумываются о перемещении своего бизнеса в другие страны. Одно из крупнейших предприятий Литвы вынуждено сократить производство из-за высоких цен на газ на фоне рекордной стоимости голубого топлива в Европе - прогнозируют резкий рост цен на отопление.