ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Конфликт в Нагорном Карабахе: бои не прекращаются, количество жертв растет

Нагорный Карабах - тема №1 в международной повестке. Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения. Накануне армия Азербайджана взяла под контроль город Джабраил и еще девять близлежащих населенных пунктов. А несколько часов назад президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что сегодня взяты под контроль еще три села Джабраильского района и ряд стратегических высот на разных направлениях в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал демобилизованных за последний год призывников вернуться в строй в связи с эскалацией напряженности.

Азербайджанское военное командование призывает жителей Карабаха держаться подальше от зоны боевых действий.

Мировое сообщество призывает стороны конфликта к переговорам

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность прекратить военные действия, если Армения выведет армию из Карабаха и предоставит Баку план своего отступления. Обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе выразил глава НАТО, призвавший стороны конфликта немедленно прекратить огонь и путем переговоров прийти к мирному решению. Свой план прекращения конфликта предложил и соседний Иран. Тегеран крайне обеспокоен военным положением на своих северных границах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все