Конфликт в Нагорном Карабахе: бои не прекращаются, количество жертв растет

Нагорный Карабах - тема №1 в международной повестке. Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения. Накануне армия Азербайджана взяла под контроль город Джабраил и еще девять близлежащих населенных пунктов. А несколько часов назад президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что сегодня взяты под контроль еще три села Джабраильского района и ряд стратегических высот на разных направлениях в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал демобилизованных за последний год призывников вернуться в строй в связи с эскалацией напряженности.

