Конфликт в Нагорном Карабахе: ни Азербайджан, ни Армения компромиссов не ищут

Внимание мировых СМИ приковано к событиям в Нагорном Карабахе. Там с новой силой вспыхнул древний конфликт Азербайджана и Армении. Ереван, как и самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика, объявили военное положение и мобилизацию. Баку - частичную. Это значит, что призывать будут гражданских из запаса. Отметим, столкновения происходили на линии соприкосновения каждый год. Но так масштабно не было с начала 90-х. Алексей Волков о ситуации в Южном Кавказе.



Конфликту вокруг Нагорного Карабаха по факту не одна сотня лет, но это тема целой лекции. Перемотаем время на 2020 год. Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в обострении ситуации. Город Степанакерт вот уже пять дней засыпает под артиллерийскую канонаду





Мнение экспертов делится диаметрально

Так в чем же дело? Почему именно сейчас? Или проблема только в исторической обиде друг на друга? Тема щепетильная и мнение экспертов делится диаметрально. Вот к примеру политическая ситуация в Ереване. В 1997 году рассматривался вариант вернуть Азербайджану районы, потерянные в начале 90-х, не весь Нагорный Карабах. Предложили международные посредники, однако после вопрос в общем-то замер, так и не сдвинувшись с места.

Азербайджан не готов был простить потерянные земли. Тем более что де-юре они под контролем Баку. Ситуация поменялась в 2018 году. Революция в Армении привела к власти старую оппозицию, среди которой были и сторонники как раз того плана международных посредников. Однако столь неконтролируемый процесс привел к разъединению мнений внутри страны.

И вот уже лидеры двух стран на российском телевидении заочно спорят о том, кто же виноват?

Отдельные эксперты развивают идею Алиева, мол, если Сорос стоял за революцией в Армении, значит, и правда уличный переворот поставил крест на мире в регионе - он просто не нужен. Противники мнения Азербайджана парируют - спокойствие настанет, когда Турция перестанет поддерживать Баку. И вот в такой риторике проходят ожесточенные бои, где гибнут и военные, и что самое страшное - гражданское население.

Аккуратно к вопросу подошли мировые лидеры: Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон опубликовали совместное заявление о ситуации в Нагорном Карабахе.

Осторожность риторик мировых лидеров понятна: важно поддержать статус-кво в регионе. Без этого баланса в Южном Закавказье все рухнет как карточный домик. Но ни Азербайджан, ни Армения компромиссов не ищут.

Вдобавок в Нагорном Карабахе вроде как появились наемники из Сирии. Да и на снарядах нет системы "свой-чужой" - разят они всех независимо от флага и названия, будь-то армянский Степанакерт или азербайджанский Ханканди - крупнейший город региона превращается в руины.

Фитильразжигается

Судя по всему, фитиль на пороховой бочке лишь разжигается. Ереван может признать Нагорно-Карабахскую Республику и даже подписать договор о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. В ответ Баку усиливает совместную работу с Турцией в военной сфере. Т.е. регион в прямом смысле между молотом и наковальней.