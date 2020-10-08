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Конфликт в Нагорном Карабахе спровоцировал массовую миграцию

Тысячи жителей региона устремились в Армению. В пограничном армянском городе Горис организован пункт гуманитарной помощи. Этой ночью Степанакерт снова подвергся обстрелам - стороны продолжают использовать артиллерию, тяжелую технику и ракетные комплексы.

Инфраструктура населенных пунктов находится под серьезным ударом, а количество пострадавших растет. Во время обстрелов люди вынуждены искать укрытие в бункерах. Возобновились бои и по всей линии соприкосновения.

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