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Конфликт в Украине отходит на второй план, считает глава МИД Венгрии

На фоне ситуации в Израиле конфликт в Украине отходит в международной повестке на второй план, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В своем аккаунте в "Фейсбуке" он пишет: "Спустя долгое время главной темой международной встречи не будет Украина". Речь идет о запланированных на завтра в Омане переговорах министров иностранных дел ЕС и Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Венгерский министр подчеркнул, что сейчас самым главным должно быть предотвращение эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и арабские государства Персидского залива должны сыграть в этом ключевую роль.

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