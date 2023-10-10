Конфликт в Украине отходит на второй план, считает глава МИД Венгрии

На фоне ситуации в Израиле конфликт в Украине отходит в международной повестке на второй план, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В своем аккаунте в "Фейсбуке" он пишет: "Спустя долгое время главной темой международной встречи не будет Украина". Речь идет о запланированных на завтра в Омане переговорах министров иностранных дел ЕС и Совета сотрудничества стран Персидского залива.