Конфликт Венгрии и Польши с Брюсселем

Очередной конфликт назрел в Евросоюзе. Брюссель обвиняет Варшаву и Будапешт в попытках шантажировать ЕС и препятствовать восстановлению Европы от понесенных с начала пандемии потерь. Дело в том, что власти обвиняемых стран заблокировали принятие семилетнего бюджета Евросоюза и фонда борьбы с последствиями эпидемии COVID на сумму почти в два триллиона евро. Польша и Венгрия попросту опасаются, что им средств из антикризисного фонда не достанется. Так как в отношении обеих стран, со стороны Брюсселя, неоднократно сыпались обвинения в нарушении демократических принципов и давлении на СМИ. Лидеры стран ЕС попытаются достичь соглашения в ходе следующего саммита в начале декабря. Однако эксперты в любом случае предрекают углубление рецессии национальных экономик.