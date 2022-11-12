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Байден снова оконфузился - на этот раз в Египте

Очередным лингвистическим конфузом отметился президент США Байден в Египте, где проходит конференция по проблемам изменения климата. Сонный Джо никак не мог выговорить слово "энергетический".

Турне Байдена

Вскоре американского президента встречали уже в столице Камбоджи. Далее он направится в Индонезию, где собирается "Большая двадцатка". Ни Камбоджа, ни Египет, ни Индонезия не присоединились к антироссийским санкциям Запада.


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