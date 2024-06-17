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Конфузы швейцарской конференции - Иордания и Ирак отозвали свои подписи под итоговым коммюнике
По завершении мирной конференции по Украине в Швейцарии Иордания с Ираком объявили, что отзывают свои подписи под итоговым коммюнике. Таким образом этот документ поддержали лишь 78 из 93 государств-участников.
Вскоре после окончания итоги швейцарской конференции подвели сразу несколько высокопоставленных чиновников. Они фактически дезавуировали все заявления об успехе мероприятия. Швейцарский МИД заявил, что еще до президентских выборов в США будет проведена вторая подобная конференция. Если так, возникает вопрос: а зачем была нужна первая?
Кроме того, швейцарцы намерены обсудить результаты встреч в Бюргенштоке с Россией. Но для чего тогда было проводить мероприятие, на которое Москву не пригласили? Вдобавок украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на следующую конференцию Россия должна быть приглашена. В общем, саммит в Швейцарии оказался затеей странной.
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