По завершении мирной конференции по Украине в Швейцарии Иордания с Ираком объявили, что отзывают свои подписи под итоговым коммюнике. Таким образом этот документ поддержали лишь 78 из 93 государств-участников.

Вскоре после окончания итоги швейцарской конференции подвели сразу несколько высокопоставленных чиновников. Они фактически дезавуировали все заявления об успехе мероприятия. Швейцарский МИД заявил, что еще до президентских выборов в США будет проведена вторая подобная конференция. Если так, возникает вопрос: а зачем была нужна первая?