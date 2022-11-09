Конгресс рухнувших надежд: демократия США лопнула от пафоса, лицемерия и лжи

А вот в США рушатся все основы. Их демократия, за которую они так умело прятали свою диктатуру, свои амбиции и интересы, лопнула от пафоса, лицемерия и лжи.

Тому подтверждение - выборы в американский конгресс. Факт массовых фальсификаций ни у кого больше не вызывает сомнений. А манипуляции стали обыденным и привычным делом. И все это делает бессмысленной всякую честную политическую борьбу отныне и впредь.

В Штатах окончательно обнулили доверие к институту выборов. Внутриполитические перемены будут тектоническими, даже если победа республиканцев окажется не столь триумфальной, как ожидалось.

"Красной волны", то есть триумфальной победы республиканцев, ждали на нынешних выборах все: сторонники Великой старой партии - с надеждой, противники - с ужасом. Президент Байден в последний день голосования постарался о себе не напоминать, чтобы шансы демократов не сделать совсем уж мизерными. Даже последовательно пробайденовский телеканал "Си-эн-эн" публиковал безрадостные экзитполы: 54 % американцев не одобряют политику хозяина Белого дома, 46 % считают, что эта политика приносит "вред стране". Тем не менее, республиканцы показали неожиданно скромные результаты: по данным на этот час, они сохраняют шансы получить большинство в нижней палате парламента, а в верхней установилось шаткое равновесие, которое может склониться в любую сторону по результатам дальнейшего подсчета голосов. В Белом доме комментируют ситуацию осторожно, но с надеждой, что катастрофы удалось избежать.

Возможно, мы не узнаем всех победителей выборов в течение нескольких дней. Требуется время, чтобы подсчитать все голоса законным и упорядоченным образом. Вот так, как это и должно работать, и это важно для нас. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

К тому, чтобы как можно дольше не узнать победителей, приложили немало усилий многие избирательные комиссии - настолько многие, что справедливо предположить существование некоего управляющего такими усилиями центра. В общей сложности 42 миллиона человек проголосовали досрочно или по почте из общего числа избирателей в 150 миллионов. Известно, что в Пенсильвании в канун выборов разослали четверть миллиона бюллетеней для почтового голосования - отправили их так называемым неверифицированным избирателям, то есть людям, про которых неизвестно, имеют ли они право на волеизъявление, существуют ли вообще в природе. Эффект не заставил себя ждать.





В Аризоне внезапно перестали работать многократно проверенные машины по учету бюллетеней.

Пятая часть аппаратов отказалась считывать информацию с бланков. Люди выстраивались в многочасовые очереди, а представители комиссий предлагали им складывать заполненные бюллетени в отдельные ящики - "как-нибудь потом подсчитаем". Трамп тотчас же объявил это попыткой фальсификации:

Не покидайте свои участки для голосования! Оставайтесь на месте. Они говорят, что машины не работают. Они говорят, что у них заканчивается бумага… Не позволяйте себя обмануть!

В Детройте и вовсе творились чудеса: гражданам, которые приходили на участки, заявляли, что они здесь уже побывали: "Да вот сами поглядите, в списках отмечено!" Трамп-младший немедленно отреагировал, он звал сторонников не к топору, конечно, но к "протестам, протестам, протестам!" Будь подобные явления не столь массовыми, можно было бы предположить, что налицо недоразумение. Но подобное наблюдалось по всей стране. В Иллинойсе жаловались на то, что сеть и серверы избирательных комиссий подверглись кибератаке. В Джорджии с участка удалили работников, чьи фото со знаменитого митинга 6 января 2020 года на Капитолии, он же штурм, появлялись в соцсетях. В Филадельфии бесстрастная телекамера обнаружила неизвестного, который прямо на участке для голосования делал пометки в кипе бюллетеней.