Конгресс США допросил глав Amazon, Facebook, Google и Apple

Конгресс Соединенных Штатов допросил руководителей четырех крупнейших американских компаний. Представители Amazon, Facebook, Google и Apple должны были дать объяснения в связи с возможным нарушением антимонопольного законодательства. Магнаты, которые принимали участие в видеоконференции, не признают за собой нарушение принципов свободной конкуренции. Однако они согласны с тем, что за гигантскими корпорациями необходим более жесткий правительственный контроль. В настоящее время на крупнейшие корпорации планеты ведется наступление по многим фронтам. Претензии к компаниям-гигантам есть не только у конгресса, но также у администрации Дональда Трампа и контрольных структур Евросоюза.



