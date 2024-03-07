Конгресс США подозревает Маска в сотрудничестве с Россией

Палата представителей Конгресса США начинает расследование в отношении компании Илона Маска. Его подозревают в передаче российской армии систем полевой интернет-коммуникации Starlink. Для работы комплексов на орбиту запустили тысячи спутников. Они гарантируют интернет по защищенному каналу в любой точке планеты, в том числе в зоне украинского конфликта. Недавно появились кадры с фронта. На них объекты, которые очень напоминают американские модули спутниковой связи. Маск предположил, что это трофеи. Звучат обвинения и в адрес ВСУ. Украинцы могли продавать системы связи российской армии контрабандой. Отключить Starlink только русским невозможно технически. В конгрессе подозревают Маска в саботаже и сотрудничестве с Москвой. Теперь спецкомиссия займется поиском доказательств.